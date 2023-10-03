Samsung собирается представить облачный игровой сервис для смартфонов
Корейская компания Samsung разрабатывает новый облачный игровой сервис для смартфонов. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на источники внутри компании. Ожидается, что компания представит новую бизнес-стратегию 5 октября на конференции разработчиков в Сан-Франциско.
Новый сервис позволит играть в игры, не устанавливая их на устройство. Как считают в Samsung, у многих пользователей смартфонов есть желание поиграть в игры, но они не хотят совершать лишние действия и устанавливать новое приложение на смартфон.
В компании собираются сделать новый сервис бесплатным, а платить пользователям придется только за сами игры. Samsung планирует брать у разработчиков меньшую комиссию, чем 30%, которые сейчас берут за покупки в Google Play и AppStore. Аналитики The Korea Economic Daily предполагают, что Samsung хочет выйти на рынок видеоигр из-за падения доходов от продаж смартфонов.
В марте 2019 года конкурент Samsung Apple запустила собственный игровой сервис по подписке Apple Arcade, в котором компания предоставила доступ к более чем 100 играм, однако их все равно нужно было скачивать на устройство.