В Ярославской области начали строить новые пункты весогабаритного контроля

В Ярославской области строятся четыре новых автоматических пункта весогабаритного контроля по инициативе губернатора Михаила Евраева с использованием средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По еще двум заключаются контракты, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Для установки новых пунктов весогабаритного контроля под контролем правительства области отремонтируют дороги, чтобы обеспечить корректную работу датчиков. Сейчас установлено уже пять пунктов, в следующем году планируется увеличить их количество до 20.

«Большегрузы, которые идут с огромным перевесом, создают серьезные проблемы для наших трасс. Если мы не защитим дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Поэтому на строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля выделили из дорожного фонда более 2,5 млрд руб. Это позволит нам сохранить уже отремонтированные трассы, продлить срок службы асфальтового покрытия и, как следствие, – повысить безопасность дорожного движения»,— сообщил Михаил Евраев.

В правительстве отметили, что новые комплексы будут взвешивать и определять размеры ТС без торможения, на ходу.

«Данные, собранные постами, перенаправляем в Ространснадзор. При выявлении нарушений федеральная служба выносит постановления и выписывает штрафы на собственников транспортных средств. Так, благодаря действующим пунктам, за 8 месяцев работы наложены штрафы на 500 млн рублей. На днях для обеспечения эффективного взаимодействия подписали соглашение с Ространснадзором о сотрудничестве с целью открытия территориального отдела»,— уточнил министр дорожного хозяйства Роман Душко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области с начала 2023 года выписаны штрафы на 500 млн руб. в автоматической системе пунктов весогабаритного контроля. В правительстве планируют за год вернуть все потраченное на установку пунктов, пополнив таким образом дорожный фонд.

Алла Чижова