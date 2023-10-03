У чат-бота Bard появятся воспоминания для более персонализированного общения с пользователем

Американская корпорация Google собирается внедрить в свой чат-бот Bard новую функцию «Память», благодаря которой ИИ будет запоминать некоторую информацию о пользователях. В результате искусственный интеллект сможет строить общение с человеком, основываясь на предыдущих сеансах.

Чат-бот Bard первоначально начинал каждый сеанс общения с чистого листа, не обладая никакой информацией о пользователе. Теперь же его ответы будут носить более персонализированный характер и будут основываться на истории общения с пользователем. Например, ИИ запомнит, если пользователь не ест мясо, а также сколько у него детей. Также можно будет дополнять информацию чат-бота, а сам ИИ будет учитывать новую информацию в ответах. У пользователя будет возможность настроить «Память» в зависимости от того, к каким сервисам он даст доступ чат-боту.

Ранее Google выпустила обновление чат-бота Bard, благодаря которому он теперь может искать и показывать информацию из «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google. Пользователи сами смогут решить, к какой информации получит доступ Bard, а данные из личных файлов не будут использоваться для обучения модели или подбора рекламы.

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Евгений Федуненко