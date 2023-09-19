Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В чат-бот Bard добавили интеграцию с сервисами Google

Американская корпорация Google выпустила обновление чат-бота Bard, благодаря которому он теперь может искать и показывать информацию из «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google. Пользователи сами смогут решить, к какой информации получит доступ Bard, а данные из личных файлов не будут использоваться для обучения модели или подбора рекламы.

Теперь чат-бот сможет найти даты планируемого пользователем отпуска в Gmail, проложить маршрут в «Картах» до аэропорта и отеля, а также предложить ролик на YouTube о возможных развлечениях на месте. Также Bard сможет составить краткое содержание резюме из облачного хранилища Drive, предварительно сократив его. Можно будет перепроверить ответы Bard на английском языке: чат-бот оценит свой ответ и попробует найти в Google факты, его подтверждающие.

При прошлом обновлении в мае чат-бот Bard получил поддержку 40 языков, в том числе русского. Также Google интегрировала чат-бот в поисковую выдачу — сгенерированный ИИ текст может показываться перед результатами поиска и сопровождаться ссылками на источники.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...