В чат-бот Bard добавили интеграцию с сервисами Google

Американская корпорация Google выпустила обновление чат-бота Bard, благодаря которому он теперь может искать и показывать информацию из «Документов», Gmail, YouTube и других сервисов Google. Пользователи сами смогут решить, к какой информации получит доступ Bard, а данные из личных файлов не будут использоваться для обучения модели или подбора рекламы.

Теперь чат-бот сможет найти даты планируемого пользователем отпуска в Gmail, проложить маршрут в «Картах» до аэропорта и отеля, а также предложить ролик на YouTube о возможных развлечениях на месте. Также Bard сможет составить краткое содержание резюме из облачного хранилища Drive, предварительно сократив его. Можно будет перепроверить ответы Bard на английском языке: чат-бот оценит свой ответ и попробует найти в Google факты, его подтверждающие.

При прошлом обновлении в мае чат-бот Bard получил поддержку 40 языков, в том числе русского. Также Google интегрировала чат-бот в поисковую выдачу — сгенерированный ИИ текст может показываться перед результатами поиска и сопровождаться ссылками на источники.

Евгений Федуненко