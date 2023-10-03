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Коммерсантъ FM
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ТАСС: нефтяники не получат 145 млрд руб. выплат по демпферу за сентябрь

В сентябре нефтяные компании не получат 145 млрд руб. выплат по топливному демпферу за отгрузки автобензина и дизтоплива на внутренний рынок, сообщили в исследовательской группе «Петромаркет». По автобензину сумма невыплаченного демпфера составит около 60 млрд руб., по дизельному топливу — 85 млрд руб.

По данным «Петромаркета», которые приводит ТАСС, в прошлом месяце поставки топлива на внутренний рынок были заметно менее выгодными, чем поставки на экспорт. В среднем по России дисконт внутреннего рынка относительно экспортных нетбэков НПЗ составил 26 984 руб. за тонну для АИ-92, 27 358 руб. за тонну — для АИ-95, 26 738 руб. за тонну — для дизтоплива.

В абсолютном выражении, согласно подсчетам аналитиков, недополученный доход нефтяных компаний от поставок моторных топлив на внутренний рынок составил около 85 млрд руб. для автобензина и 120 млрд руб. — для дизельного топлива.

21 сентября правительство России после длительного периода роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице запретило экспортировать бензин и дизельное топливо. Исключение — экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Также с сентября вдвое были сокращены бюджетные выплаты в адрес НПЗ за счет добавления в формулу демпфера коэффициента 0,5.

Среди дальнейших вариантов для стабилизации оптовых цен на нефтепродукты — повышение введенного понижающего коэффициента с 0,5 до 0,8–1. За счет чего планируется увеличить компенсации для нефтяников. По словам одного из собеседников «Ъ», новый демпфер планируется запустить с ноября.

Подробнее о возможных вариантах повышения демпфера — в материале «Ъ» «Топливо осваивает механизмы защиты».

Милена Костерева

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