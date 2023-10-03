Воронежский ДИЗО возглавила Ольга Провоторова

Ольга Провоторова возглавила департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области. Указ о ее назначении подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в облправительстве. Госпожа Провоторова ранее занимала должность первого замруководителя ведомства.

31 августа стало известно об увольнении с поста руководителя ДИЗО Сергея Юсупова, который занимал эту должность с 2015 года. С 1 сентября он возглавил АО «Воронежская индустриальная корпорация», которая выступает управляющей компанией расположенных в пригороде Воронежа особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский».

Алина Морозова

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