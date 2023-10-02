Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 1,1 тыс. гектаров

В Свердловской области действует восемь лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Это самые большие показатели по стране. Для помощи региону в тушении пожаров привлечены 70 авиапожарных и один летчик-наблюдатель ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов».

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области вновь ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Власти объяснили свое решение возможностью привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации огня.

Уральский Гидрометцентр предупреждает, что 2 и 3 октября в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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