Верховный суд рассматривает вопрос об изменении меры пресечения экс-мэру Ижевска

Верховный суд Удмуртии сегодня, 3 октября, приступил к рассмотрению апелляции стороны защиты по делу экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева. Решается вопрос об изменении меры пресечения. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

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В ходе рассмотрения сторона защита просила изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на «несвязанную с заключением», ссылаясь на «необоснованность решения». Речь идет о появившейся ранее информации, что Олег Бекмеметьев нарушил условия исполнения избранной в отношении него меры пресечения. В частности, обвиняемый общался со свидетелями по уголовному делу, пользовался интернетом и систематически покидал место отбытия домашнего ареста. В результате этого обвиняемого поместили под стражу.

В настоящее время объявлен перерыв до 14:00.

Напомним, Олег Бекмеметьев обвиняется в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил бывшего главу города под домашний арест. Тогда сообщалось, что дело связано с передачей в 2021 году в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности.