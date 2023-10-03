Приватизация банков и протоколы НАТО: газета Politico опубликовала выдержки из документа, который раскрывает цели США на Украине. Издание отмечает, что речь идет о масштабном плане, который предусматривает предложения по борьбе с коррупцией и реформе судебной системы, а также организацию партизанского движения. Официального подтверждения этим данным, впрочем, нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад ищет новые подходы к ситуации на Украине, но не всегда их находит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Газета Politico раскрыла планы США в отношении Украины: что страна должна сделать, дабы стать частью западного мира и получать необходимую помощь в дальнейшем.

Перво-наперво властям необходимо приватизировать банки и внедрить в армию протоколы НАТО, что, в частности, предусматривает формирование профессионального корпуса младших и унтер-офицеров по стандартам Североатлантического альянса.

Также в документе прописан «план сопротивления на национальном уровне». Речь, видимо, идет об организованном партизанском движении на утраченных территориях, назовем это так.

И еще реформа судов, ротация судей, снижение влияния элит на экономику и так далее и тому подобное. Это лишь несколько положений. В целом план объемный, содержит множество разных предписаний.

Одновременно с этим экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью для газеты The Daily Telegraph, в которой заявил, что мы все являемся свидетелями начала большой битвы за Крым. Но при этом он призвал Киев пересмотреть принципы мобилизации и призывать больше молодых граждан, и тогда успех не заставит себя ждать.

Тем временем только что назначенный министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс посетил Киев, где обещал активизировать подготовку украинских военных и даже прислать своих инструкторов непосредственно на место.

Потом эти заявления пришлось опровергать, мол, не так поняли, речь шла о будущих планах, а не о настоящем времени.

Судя по всему, налицо очередная попытка Запада, с одной стороны, форсировать события, а с другой, перестроить страну так, как он (Запад) считает нужным. Мы это проходили, и Украина тоже. Но отказаться ей будет непросто по причине большой зависимости от партнеров. Хотя, конечно, неприятно, когда тебе указывают.

Как бы то ни было, от восторгов, аплодисментов и всеобщего воодушевления дело переходит к непростым трудовым будням. Причем есть явный намек на то, что причина многочисленных украинских проблем — недостаточное следование западным инструкциям.

Так или иначе союзники созывают в ближайшее время большой совет, на котором будут думать, как быть дальше.

Тем временем со стороны Москвы прослеживается что-то вроде предложения проявить конструктивный подход и накануне зимы как-то возобновить диалог с учетом российских требований, естественно, ради общей пользы.

Свидетельство тому — ряд заявлений вроде того, что никакой Глобальный Юг, Восток и даже Китай нам не очень-то и нужны, давайте вновь строить партнерство. Тем более, видите, у вас самих между единомышленников согласия нет, вы без пяти минут в тупике, не упустите шанс.

Да, возможно, сейчас наступает очень подходящий момент что-то такое предложить. Вопрос только — что?

Абстрактных статей про «Великий Север» и намека на то, что Китай — сложный партнер, явно недостаточно, нужно нечто большее. Так что, скорее всего, впереди новый очередной этап противостояния.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".