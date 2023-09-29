В Москве побывали президент Южного Судана Салва Киир, а также командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Общий смысл такой — Кремль продолжает активные контакты с Глобальным Югом. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил в теории встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западное направление все равно остается для Москвы приоритетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Москву приехал очень колоритный президент республики Южный Судан Салва Киир Маярдит. В Кремль он прибыл в черном костюме и большой шляпе, тоже черной.

Во время протокольной съемки он не совсем понял, что нужно воспользоваться устройством для синхронного перевода. Затем высокий гость никак не мог водрузить наушник так, чтобы понять смысл приветственных слов.

Владимиру Путину пришлось помогать коллеге. Сначала он показал на стол, мол, возьмите гарнитуру, и затем наглядно продемонстрировал, как нужно действовать дальше. После успешного завершения данной процедуры господин Киир заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией и всячески намерен развивать сотрудничество.

Южные суданцы — самая молодая нация на планете, которой необходимо иметь сильных влиятельных друзей. Россия как раз из таковых.

Протокол не предусматривает какой-либо конкретики. Но сигнал понятен и так: Москва открывает для себя все новые и новые горизонты, осваивается на африканском континенте, богатом многочисленными природными и другими ресурсами.

Да, не все здесь однозначно: лидеры там особенные, не такие, каких мы привыкли видеть раньше, в шляпах, а иные и в национальных одеждах.

Но ничего не попишешь, такой нынче исторический период. А дальше, как говорится, поживем-увидим, весьма вероятно, что выиграем в итоге глобальную партию у бывших западных партнеров.

Кстати, как там они поживают? А вот как: Энтони Блинкен, оказывается, мастер играть на гитаре, да он еще и поет, классические блюзы исполняет. Красиво, ничего не скажешь.

И вот не выходит из головы в связи со всем вышеописанным последняя статья Владислава Суркова. Бывший руководитель российской внутренней политики предрек стране стать лидером «Великого Севера». Причем, что особо обращает на себя внимание, совместно с США и Европой.

Произойдет это, конечно, нескоро, и, может быть, даже не в нашей жизни, но рано или поздно случится. К слову, господину Блинкену задали вопрос: возможна ли встреча Байдена и Путина в обозримой перспективе? Госсекретарь и здесь обратился к классике. «Никогда не говори никогда»,— таков был ответ.

Кто-то, может быть, захочет в этом увидеть некий намек на какие-то подвижки в наших отношениях. Это вряд ли. Нет здесь ничего, кроме красивых фраз. Как еще может дипломат ответить? Только так, пространно, ни да ни нет.

Причем же здесь Судан? Как бы не получилось так, что и Юг не освоим, и новый «Великий Север» так в теории и останется.

Это во-первых. А, во-вторых, заметно, что все эти новые наступившие реалии мы как-то не до конца еще осознали. И наши новые друзья не совсем комфортно себя чувствуют. Видно, время нужно, чтобы привыкнуть и освоиться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".