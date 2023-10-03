У «Метростроя Северной столицы» сменится курирующий компанию комитет

«Метрострой Северной столицы», который строит в Петербурге новые станции метро, перейдет в юрисдикцию комитета по строительству, стало известно «Фонтанке».

Сейчас компанию курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Переход планируется завершить к новому году. Куратором будет подведомственный комитету Фонд капитального строительства и реконструкции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в сентябре в «Метрострое» второй раз менее чем за год сменился генеральный директор. Новым главой компании стал Дмитрий Васильев вместо Кирилла Петрова, занимавшего эту должность всего девять месяцев.

ООО «Метрострой Северной столицы» создано в октябре 2020 года. Компания на 65% принадлежит Петербургу и на 35% структурам ВТБ. Предприятие курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры и его дирекция транспортного строительства.

Подробнее о перестановках в компании читайте в материале «Ъ-СПб» — «Подземная рокировка».

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