В «Метрострое Северной столицы» сменился гендиректор

Совет директоров «Метростроя Северной столицы», генерального подрядчика по строительству новых станций метро в Санкт-Петербурге, одобрил смену генерального директора, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Теперь компанией будет руководить Дмитрий Васильев. Решение было принято в пятницу, 22 сентября, на заседании совета директоров.

Ранее, с конца марта 2023 года, господин Васильев занимал в «Метрострое» должность исполнительного директора, до этого был заместителем главы СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Предыдущий директор генподрядчика, Кирилл Петров, руководил компанией с конца 2022 года.

По информации журналистов, последняя смена руководителя «Метростроя» проходила на фоне недовольства правительства Петербурга темпами строительства новых станций. Наибольшую обеспокоенность вызывало состояние станций «Казаковская» и «Путиловская» Красносельско-Калининской ветки. Согласно заявлениям чиновников, станции должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Всего, по словам губернатора Александра Беглова, до 2032 года планируется построить 20 новых станций.

АО «Метрострой Северной столицы» на 65% принадлежит городских властям, на 35% — структурам банка ВТБ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте