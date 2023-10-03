РБК: Кремль начал формировать список доверенных лиц к президентским выборам

Региональные власти по просьбе администрации президента составили списки доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. На прошлой неделе списки поступили в Москву, пишет РБК со ссылкой на источники. Ранее собеседники «Ъ», близкие к администрации президента, рассказали, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия».

По информации РБК, в качестве главной задачи доверенного лица администрация президента обозначила «увеличение уровня поддержки кандидата» в своей аудитории. Таким образом, граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям: публично поддерживать президента и военную операцию, быть хорошо узнаваемы и иметь высокий уровень доверия и низкий антирейтинг. Один из собеседников РБК уточнил, что эти показатели должны основываться на социологических данных.

Кроме того, доверенным лицам следует быть готовыми участвовать в избирательной кампании и «нести временные издержки», иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть «обучаемыми». В частности, для кандидатов в доверенные лица будет проводиться обучение навыкам публичных выступлений, а также «основным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые защищает кандидат». По информации источника издания, обучение стартует в октябре и продлится до конца декабря.

Юридически кампания по выборам президента начнется с момента их назначения Совфедом. По российскому законодательству это решение должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года. То есть назначение выборов ожидается в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.

При этом неформальная президентская кампания может стартовать уже в ноябре, рассказали «Ъ» источники, близкие к администрации президента. Ее приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия». По одному из возможных сценариев на этой площадке действующий президент России Владимир Путин может объявить о своем выдвижении на новый президентский срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предвыборная цивилизация».

Милена Костерева