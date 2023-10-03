Ангола ввела безвизовый режим с Россией

Ангола с 29 сентября ввела безвизовый режим для российских туристов, сообщил «Известиям» посол РФ в стране Владимир Тараров. По его словам, Москва и Луанда планируют обсудить и запуск прямого авиасообщения.

Как уточнил господин Тараров, указ о безвизе для почти сотни стран, включая Россию, подписал президент Жоау Лоуренсу. Документ уже вступил в силу. Свободный въезд в страну разрешается при пребывании менее 30 дней за один въезд и 90 дней за год.

Посол РФ добавил, что начал переговоры с местной стороной по открытию прямого рейса между Москвой и Луандой. «У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику»,— сказал Владимир Тараров.

Пока между РФ и Анголой нет прямого авиасообщения, можно долететь с одной пересадкой. Как уточняют «Известия», цена билета в наиболее теплую погоду в январе варьируется от 195 тыс. руб. до более чем 220 тыс. руб. в обе стороны.

Совет министров Анголы в начале сентября представил законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20. Раньше для получения туристической визы в Анголу россиянам нужно было предоставить стандартный набор документов (билеты, справки с места работы и о состоянии счета) и заплатить консульский сбор в $100.

Лаура Кеффер