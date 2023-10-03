Посол РФ ответил на предположение США, что Путин не поедет на саммит АТЭС

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента, что Вашингтон при отправке приглашений на саммит АТЭС будет руководствоваться санкциями и предположением, что приезд президента Владимира Путина не ожидается. Господин Антонов отметил, что у США как у председателя АТЭС техническая функция по отправке приглашения всем участникам саммита в Сан-Франциско, который состоится в ноябре.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение»,— сказал господин Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает несостоятельными ссылки на американские санкции для составления приглашений. По его мнению, это прямое нарушение международных обязательств.

Посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев ранее рассказал, что власти США сообщили об отсутствии планов приглашать президента РФ Владимира Путина. По мнению Москвы, Вашингтон должен это сделать, так как это их обязанность как страны-хозяйки мероприятия. Белый дом ранее обещал работать с Россией над обеспечением ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС.