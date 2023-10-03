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Коммерсантъ FM
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В Эстонии рассказали об изменении Киевом регистрации иностранных наемников

Украина изменила правила регистрации иностранцев, вступающих в ряды вооруженных сил, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, теперь иностранцы могут быть в любых подразделениях.

Министр рассказал, что сейчас сложно определить, сколько эстонцев ведут бои на стороне Украины. «Если раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие в Украине, могут быть практически во всех подразделениях»,— сказал господин Певкур ERR.

Министр сообщил, что у эстонцев нет обязанности заявлять о себе, если они намерены отправиться на Украину. Власти знают только о тех людях, кто самостоятельно оповестил их о намерении принять участие в конфликте с РФ.

В начале октября стало известно, что в Донбассе погиб эстонец Танель Криггул из интернационального легиона ВСУ. Весной в боях на стороне Украины погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрака.

The New York Times в марте сообщала, что в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. человек. Эта оценка намного ниже, чем данные украинских властей. Киев утверждал, что в легион входит 20 тыс. добровольцев. Минобороны РФ заявляло в июле, что в рядах ВСУ остается 2 тыс. иностранцев.

Военная операция на Украине

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