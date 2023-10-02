В Донбассе погиб эстонец из интернационального легиона ВСУ

Эстонец Танель Криггул с позывным Стингер погиб в ходе российско-украинского конфликта. Он находился в интернациональном легионе вооруженных сил Украины.

О смерти эстонца сообщили источники издания Postimees в интернациональном легионе. Он погиб около города Лиман. В марте 2023 года стало известно, что в ходе боев под Артемовском также погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрака. Он находился в интернациональном легионе с осени 2022 года.

The New York Times в марте сообщала, что в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. человек. Эта оценка намного ниже, чем данные украинских властей. Киев утверждал, что в легион входит 20 тыс. добровольцев. Минобороны РФ заявляло в июле, что в рядах ВСУ остается 2 тыс. иностранцев.

Леонид Уварчев