Нигер опроверг принятие инициативы Алжира по урегулированию

Нигер не принимал инициативу Алжира об урегулировании политического кризиса, заявило министерство иностранных дел. Оно опровергло сообщение МИД Алжира на этот счет. Инициатива предполагала шестимесячный переходный период для возвращения конституционной и демократической системы.

«Правительство Республики Нигер отвергает указанные выводы, вновь заявляя о своем стремлении сохранить узы дружбы и братства с Алжиром»,— говорится в заявлении МИД Нигера (опубликовано Нигерийским агентством печати).

В августе Алжир предложил инициативу по мирному урегулированию кризиса в Нигере, в котором власть захватили военные. Инициатива предполагает переходный период и посредничество Алжира. Накануне, 2 октября, МИД Алжира сообщил, что Нигер принял предложение. МИД Нигера отмечает, что ранее заявлял о готовности изучить инициативу, но с самого начала настаивал на том, что продолжительность переходного периода должна зависеть от выводов Национального инклюзивного форума, а также изменений в управлении страной.

О ситуации вокруг Нигера — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».

Леонид Уварчев