Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard 2

Польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa сообщил, что передал Украине первые отремонтированные танки Leopard 2. Продолжается работа над другими машинами. Ремонт производился в срочном порядке в военном предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице.

«Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной»,— говорится в сообщении Polska Grupa Zbrojeniowa в соцсети X.

Отношения между Польшей и Украиной обострились на фоне решения Варшавы продлить ограничение на ввоз украинского зерна, несмотря на снятие такого запрета Еврокомиссией. Украина сочла запрет Польши и ряда других европейских стран нарушением норм ВТО и подала жалобу.

О влиянии конфликта на политическую ситуацию в Варшаве — в материале «Ъ» «Польша голосует против всех».

Леонид Уварчев