Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» объявила о продлении контракта с 16-летним футболистом Ламином Ямалем, сообщается на сайте клуба. Нападающий подписал новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2026 года. В контракте футболиста предусмотрены отступные в размере одного €1 млрд.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны», он дебютировал за команду в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 16 дней, став самым молодым игроком, сыгравшим в официальном матче за «Барселону».

В сентябре Ямаль дебютировал за сборную Испании в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии и отметился голом, став самым молодым дебютантом и автором гола в составе национальной команды (16 лет и 57 дней).

«РИА Новости»