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Коммерсантъ FM
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Верховный суд США отклонил иск, требующий запретить Трампу баллотироваться

Верховный суд США отклонил иск с требованием запретить экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу баллотироваться на президентские выборы в 2024 году. Истец — налоговый консультант из Техаса Джон Энтони Кастро — сослался в иске на 14-ю поправку Конституции США, запрещающую занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже и восстании, передает Reuters.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Brendan McDermid, Reuters

6 января 2021-го сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал действующий президент США Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, были арестованы более 1,1 тыс.

Как сообщает агентство, господин Кастро давно претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии. В иске он утверждает, что господин Трамп участвовал в мятеже, когда сторонники экс-президента штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

Изначально господин Кастро подал иск в федеральный суд Флориды. Он утверждал, что господин Трамп помогал своим сторонникам и «утешал» их, штурмовавших Капитолий. Суд Флориды отклонил иск господина Кастро, и он подал апелляцию в Верховный суд, сообщает Reuters.

Господин Кастро не единственный, кто попытался с помощью 14-й поправки отстранить Дональда Трампа от выборов в США. О ее возможном применении говорили в Демократической партии, а также в нескольких некоммерческих правозащитных организациях (например, вашингтонской CREW). Господин Трамп обвиняет оппонентов в «трюкачестве».

Подробнее — в материале «Дональду Трампу подыскали поправку».

Эрдни Кагалтынов

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