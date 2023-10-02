Свердловская прокуратура проверит «Вечерние ведомости» на экстремизм

Прокуратура Свердловской области проверит издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» ООО «Техноторг» на соблюдение законодательства об экстремизме. Уведомление об этом поступило в редакцию издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе указано, что прокуратура Кировского района Екатеринбурга выявила нарушение статьи 4 Закона РФ «О СМИ» (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации). Проверку проведут из-за штрафов, назначенных по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. При этом решение по одному из них еще не вступило в законную силу.

По словам адвоката «Вечерних ведомостей» Георгия Краснова, ст. 4 Закона РФ «О СМИ» не содержит никакой информации по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ), нарушение которой не является экстремизмом. «Если нам вручат предупреждение о том, что мы распространяли экстремистские материалы, мы будем это обжаловать. Нас никто за распространение экстремистских материалов не привлекал. Это совершенно другая статья»,— отметил господин Краснов.

По словам учредителя и директора издания Гузели Аиткуловой, никаких правовых оснований для проверки нет. «Это акция по устрашению или по бюрократизации процессов редакции, чтобы мы вместо исполнения профессиональной деятельности ходили по надзорным органам. Я связываю это с давлением из-за нашей профессиональной деятельности»,— заявила госпожа Аиткулова.

Дача объяснений пройдет в среду в 12:00 в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга. Изначально прокуратура вызвала Гузель Аиткулову в четверг в 10:00, в это время пройдет очередной суд над «Вечерними ведомостями» по статье о дискредитации.

Напомним, в сентябре издателя «Вечерних ведомостей» ООО «Техноторг» оштрафовали на 245 тыс. руб. за дискредитацию ВС России. Административное дело было возбуждено из-за того, что руководство издания не стало удалять из telegram-канала «Вечерние ведомости» посты об акциях против СВО, которые публиковались в феврале-марте 2022 года. Всего речь идет почти о 30 публикациях.

Ранее СМИ привлекали к ответственности за эти посты. В июне 2022 года «Техноторг» оштрафовали на 150 тыс. руб. Предметом иска стала публикация в telegram-канале «Вечерние ведомости», проиллюстрированная символом Z. Затем компанию оштрафовали еще на 200 тыс. руб. за посты в telegram-канале, в которых освещались акции протеста, проходившие после начала спецоперации на Украине. В июле 2022 года на 100 тыс. руб. был оштрафован главный редактор издания Владислав Постников.

Ева Коршунова

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