В Севастополе тренировка по гражданской обороне займет 11 часов

В Севастополе, как и во многих городах России, проведут плановую тренировку по гражданской обороне. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что она будет проходить с 6 до 17 часов.

«Цель командно-штабных учений МЧС — совместно с иными экстренными ведомствами и службами отработать действия и практические навыки руководителей гражданской обороны по защите населения в условиях быстроменяющейся обстановки с учетом современных рисков чрезвычайных ситуаций»,— отметил Михаил Развожаев.

Практическую часть отработают на Балаклавской ТЭС, в «Севэлектроавтотрансе», спецотряде ГУ МЧС, школе №4 и других местах. Губернатор предупредил, что в городе будет сосредоточение техники и сил экстренных служб и ведомств, и попросил сохранять спокойствие.

Подобные тренировки пройдут в Армавире. В Туапсе отработают алгоритм действий при угрозе терактов с использованием беспилотников.

Татьяна Ручкина

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