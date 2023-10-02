В Армавире 3 октября проведут учения по гражданской обороне

В Армавире 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ней будут участвовать силы и средства гражданской обороны города и организации.

В учреждениях Армавира планируется провести тренировки по отработке действий в случае получения сигналов ГО и речевых сообщений. Также запланированы мероприятия по эвакуации сотрудников и учеников, оказанию первой медицинской помощи и т. д.

Татьяна Ручкина

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