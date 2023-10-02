Отработка действий при атаке дронов пройдет в Туапсе 3 октября
В Туапсе 3 октября пройдут учения по отработке алгоритма действий при угрозе терактов с использованием беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
Учения пройдут в микрорайоне Калашара, около школы №11 и на ее территории. В них примут участие силы и средства подразделений РСЧС, станций скорой медицинской помощи, отдела МВД России по Туапсинскому району, станций пожарно-спасательных формирований и других подразделений.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Ежегодные командно-штабные учения проводятся в рамках 91-й годовщины образования Гражданской обороны Российской Федерации.
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