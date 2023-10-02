Покупатели взяли паузу

Аналитики отмечают, что потребительский спрос у жителей Удмуртии пока остается ниже показателей 2021 года, т.е. периода до введения санкций и ухода ряда западных компаний на фоне начала спецоперации. Об этом свидетельствуют данные розничного товарооборота. 1,2%. Специалисты сервиса FinExpertiza говорят, что в целом в начале года граждане стали больше приобретать товаров, но после первого квартала траты все же снизились. Эксперты указывают на аккуратное и сдержанное отношение граждан к покупкам в условиях роста цен и высокой закредитованности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков FinExpertiza розничный товарооборот в Удмуртии пока не вернулся к досанкционному уровню. В июле 2023 год он был на 0,1% ниже показателей июля 2021 года. При этом в сравнении с июлем 2022 года отмечается рост на 1%.

Только в шести регионах ПФО произошел рост розничного товарооборота по сравнению с показателями 2021 года. Выше всего он в Мордовии — 16,9%. Самое большое снижение — в Пермском крае — на 4,8%. В соседнем Татарстане товарооборот вырос за два года на 11,5%. В среднем в ПФО в сравнении с 2021 годом наблюдается рост — на 3%, по РФ — на 1,2%.

«В первом и во втором кварталах 2023 года население направляло большую долю своих текущих доходов на покупку товаров и услуг и меньше сберегало по сравнению с предшествующими тремя кварталами 2022 года, что свидетельствует об ослаблении сберегательной модели поведения и оживлении потребительской активности. Однако об устойчивом потребительском оптимизме говорить было бы преждевременно. В частности, после первого квартала население все-таки снизило долю доходов, направляемых на покупку товаров и услуг»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В целом по итогам 7 месяцев 2023 года оборот розничной торговли в Удмуртии составил 182,9 млрд руб., что на 2,3% выше показателей аналогичного периода 2022 года в сопоставимых ценах.

Директор ижевского консалтингового агентства Центр бизнес-аналитики Михаил Алексеев рассказал, что в последнее время видел несколько различных отчетов о росте розницы не только по отношению к 2022 году, но и допандемийному 2019-му.

«На самом деле странные цифры, потому что в реальности, общаясь с бизнесом из розницы, получаю большое количество жалоб на падение трафика в магазинах, притом что средний чек не снизился. На потребительский спрос влияние оказывают рост инфляции, падение курса рубля и высокая закредитованность населения. Граждане сейчас ведут себя с финансами аккуратнее и сдержаннее, стараются больше экономить, это сказывается на розничной торговле»,— отмечает эксперт.

Это в свою очередь влияет на всю цепочку от розницы до производителей товаров, продолжает господин Алексеев. Позитивных изменений в ближайшие месяцы он не ожидает. Более того, рост цен на топливо будет увеличивать расходы при дистрибуции товаров, в особенности по тем направлениям, где транспортная составляющая больше. В конечном счете, это будет поддерживать высокие цены на товары для конечного потребителя.

По данным Отделения Банка России в Ижевске, годовая инфляция в Удмуртии ускорилась в июле 2023 года до 5,58% после 4,8% в июне. Ранее Удмуртстат сообщал, что в мае 2023 года регион занимал второе место в ПФО после Татарстана по уровню задолженности по кредитам на душу населения.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев подтверждает, что в народном потреблении наблюдался спад вплоть до марта 2023 года. Это происходило на фоне санкционного кризиса, экономической турбулентности и вполне ожидаемого в такой период перехода населения в режим экономии, отмечает он. «Однако, с весны этого года показатель начал расти — отчасти это заслуга еще и низкой базы. Тем не менее, в июле оборот розничной торговли достиг 4 трлн руб. — а это уровень двухлетней давности, еще докризисной. Что, конечно, очень хорошо»,— поясняет эксперт.

Если говорить о регионах, то потребление заметно выросло только в половине субъектов РФ, продолжает господин Деев. В основном это сырьевые и промышленно развитые регионы, в которых росло благосостояние граждан за счет увеличения зарплат и социальных выплат на фоне кадрового дефицита. Отсутствие роста товарооборота в остальных регионах свидетельствует о том, что там благосостояние граждан растет медленнее, отмечает эксперт.

Михаил Красильников

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