Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 5,58% в августе

В Удмуртии по итогу августа инфляция ускорилась до 5,58%, тогда как в июле она была на уровне 4,8%. Показатель вновь оказался выше, чем в целом по стране и в ПФО — 5,15% и 4,69%. Об этом сообщает Банк России. К такому результату привело увеличение потребительской активности на отдельных рынках и ослабление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, цены на продовольственные товары в регионе повысились на 2,8% в августе, месяцем ранее — 1,6%. Из-за ослабления рубля ускорился рост цен на ввозимые из-за рубежа фрукты, тогда как в прошлом году продукт дешевел из-за расширения импортных поставок. Таким образом, на инфляцию повлиял и эффект низкой базы.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 3,9%, в июле — 2,97%. Цены на оптовом рынке бензина продолжали расти, поскольку на показатель влияли ожидания снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке. В результате этот ценник на бензин продолжали увеличиваться.

Годовой рост цен на услуги в Удмуртии в августе, напротив, замедлился до 12,46%, тогда как в июле он был 12,58%. Во многом это связано с ростом предложения отдельных услуг. Так, например, в текущем курортном сезоне спрос на поездки в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за цен. В результате этого некоторые отели снижали стоимость своих услуг.