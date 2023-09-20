Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:36

Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 5,58% в августе

В Удмуртии по итогу августа инфляция ускорилась до 5,58%, тогда как в июле она была на уровне 4,8%. Показатель вновь оказался выше, чем в целом по стране и в ПФО — 5,15% и 4,69%. Об этом сообщает Банк России. К такому результату привело увеличение потребительской активности на отдельных рынках и ослабление рубля.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, цены на продовольственные товары в регионе повысились на 2,8% в августе, месяцем ранее — 1,6%. Из-за ослабления рубля ускорился рост цен на ввозимые из-за рубежа фрукты, тогда как в прошлом году продукт дешевел из-за расширения импортных поставок. Таким образом, на инфляцию повлиял и эффект низкой базы.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 3,9%, в июле —  2,97%. Цены на оптовом рынке бензина продолжали расти, поскольку на показатель влияли ожидания снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке. В результате этот ценник на бензин продолжали увеличиваться.

Годовой рост цен на услуги в Удмуртии в августе, напротив, замедлился до 12,46%, тогда как в июле он был 12,58%. Во многом это связано с ростом предложения отдельных услуг. Так, например, в текущем курортном сезоне спрос на  поездки в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за цен. В результате этого некоторые отели снижали стоимость своих услуг.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...