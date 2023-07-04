Задолженность жителей Удмуртии по кредитам выросла на 5,8 млрд рублей за месяц

В мае жители Удмуртии взяли кредитов на 20,6 млрд руб., что в 2,4 раза больше объема за прошлый год. Показатель также вырос на 6,8% в сравнении с апрелем, сообщает Удмуртстат. Треть займов пришлась на жилищные кредиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом задолженность жителей региона по кредитам выросла за месяц на 5,8 млрд руб. достигла 300,6 млрд руб. Объем вкладов составил 243,9 млрд руб. Таким образом, на каждый рубль долгов по кредитам приходится 81 копейка сбережений.

Отмечается, что рост задолженности по кредитам и вкладов практически сравнялись — задолженность по отношению к началу июня прошло года увеличилась на 16,7%, сумма вкладов — на 16,8%.

По итогу мая в Удмуртии объем задолженности по кредитам составил 208,4 тыс. руб. на жителя. «Лидерство» регион уступил Татарстану — 211,1 тыс. руб., а меньше всего задолженность по кредитам у населения Мордовии — 135,3 тыс. руб. При этом для погашения среднего уровня кредитной задолженности жителям Удмуртии необходимо примерно 6,5 среднемесячного дохода, а жителям Татарстана — 4,7.