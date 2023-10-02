Зеленский заявил о затянувшейся паузе в санкциях ЕС против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз (ЕС) должен активнее вводить против России новые экономические санкции. По его мнению, «пауза в санкциях затянулась» и ЕС необходимо в самое ближайшее время разработать и принять новый антироссийский санкционный пакет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Carlos Osorio/File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Carlos Osorio/File Photo, Reuters

«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций»,— заявил господин Зеленский в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве (цитата по украинскому изданию «Страна.ua»). Украинский президент считает, что о недостаточности санкционных ограничений против РФ свидетельствуют продолжающиеся удары России по различных объектам на территории страны.

По мнению Владимира Зеленского, работа по разработке нового пакета санкций ЕС против России «очень затянулась». Он считает, что новые санкции нужно ввести как можно скорее, так как любые ограничения «замедляют возможности РФ» в рамках военного конфликта.

Европейский союз ввел в отношении России 11 пакетов санкций. 19 сентября стало известно, что Евросоюз начал обсуждение 12-го пакета ограничений против России. По данным источников Bloomberg, рассматриваются несколько инициатив. Это, например, санкции в отношении атомной энергетики, которые уже обсуждались ранее, но были отклонены. Самыми чувствительными из списка выглядят предложения по эмбарго новых товаров. В частности, Bloomberg и Reuters ожидают запрета поставок российских алмазов и бриллиантов, в 2022 году такие сделки принесли компаниям $1,5 млрд, сообщал Евростат.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов