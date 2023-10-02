Польша не подтвердила данные о 13 тыс. мигрантах, попавших в Германию

Служба пограничной охраны Польши не подтвердила, что с начала года почти 13 тыс. мигрантам удалось преодолеть защитную стену на границе с Белоруссией и через территорию Польши попасть в Германию. Такие данные привела 30 сентября Gazeta Wyborcza. Издание писало, что в документах мигрантов было указано, что ранее они находились в Белоруссии или России.

«Эти данные были установлены немецкой стороной главным образом на основе показаний самих иностранцев и не были подтверждены польской стороной»,— сообщила порталу WPolityce.pl представитель польской погранохраны Анна Михальская.

По словам госпожи Михальской, определенная часть мигрантов, задержанных на границе Польши с Германией попадает на польскую территорию не из Белоруссии, а через Литву и Латвию, поскольку граница Литвы с Польшей является внутренней границей Евросоюза и поэтому не охраняется.

Представитель польской погранохраны также отметила, что в Германию прибывают мигранты, ранее находившиеся в польских центрах временного содержания, но не дождавшиеся решения о предоставлении им убежища. С начала 2023 года таких случаев было зарегистрировано 1,2 тыс., отметила госпожа Михальская.

30 сентября Gazeta Wyborcza сообщила, что построенную на границе с Белоруссией защитную стены длиной 186 км и высотой 5,5 м смогли преодолеть около 30 тыс. мигрантов. Польские пограничники задержали 17 488 человек, а 12 971 мигранту удалось через Польшу добраться до Германии.

С 27 сентября Германия ввела временные проверки на границе страны с Польшей и Чехией. Решение было принято после того, как стало известно о выдаче виз в Польше за взятки. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о необходимости ужесточить контроль притока мигрантов и обсудить с польским правительством произошедшее. По данным Reuters, Германия в 2024 году намерена вдвое сократить помощь, выделяемую федеральным землям на покрытие расходов на прием и интеграцию беженцев.