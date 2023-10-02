Сурок приказал

Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении инспектора пограничной службы Украины 22-летнего Алексея Лозовика. Фигурант, имеющий белорусское и украинское гражданства, активно участвовал в боевых действиях в Мариуполе. Причем, по собственному признанию, стрелял не только в штурмовавших город российских военных, но и в мирных жителей. А срок в 28 лет получил за то, что устал таскать на себе пленного солдата и убил его, подробно описав все произошедшее в ходе следственного эксперимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лозовик

Фото: Прокуратура ДНР Алексей Лозовик

Фото: Прокуратура ДНР

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры ДНР, Верховный суд республики рассмотрел уголовное дело инспектора погранслужбы Украины Лозовика. Следственными органами СКР он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).

По данным «Ъ», Лозовик родился в белорусском Гомеле, а потом вместе с семьей переехал в Житомирскую область Украины. Имея два гражданства, белорусское и украинское, по его словам, он решил не тратить время на армейскую службу по призыву, а сразу подал документы для службы по контракту в пограничные войска. Вначале Лозовик нес службу недалеко от дома, а затем его перевели в Донецкую область.

Начало СВО застало Алексея Лозовика в отпуске, из которого он по приказу командира вскоре вернулся. Поскольку пограничный переход, где он служил, уже находился под контролем российской стороны, инспектора отправили в одну из школ Мариуполя, где из разношерстных силовиков формировали боевые группы.

В Мариуполе он провел несколько дней, а затем сбежал, поскольку, по его словам, не хотел участвовать в боевых действиях. 28 февраля его поймали сотрудники ВСУ и отправили на завод «Азовмаш».

Там инспектор попал в группу под командованием полковника разведки, пользовавшегося позывным Сурок.

Сам Алексей Лозовик дал показания на допросе, что с завода его вместе с другими военнослужащими отправляли на различные позиции, где ему пришлось даже отражать атаку российских военных при поддержке БМП. В ходе нее, по словам инспектора, он из автомата застрелил одного из наступавших. В тот же день, утверждал он, по приказу Сурка вместе с товарищем он обстрелял двух гражданских, которые зачем-то приехали на мотоцикле на место боя. Один из них так и остался лежать на земле. Данный эпизод в рассматриваемое судом уголовное дело не вошел, очевидно, по нему еще ведется следствие.

А судили инспектора за убийство военнопленного. По приказу Сурка он вместе с напарником должен был доставить раненого солдата «на завод», говорится в материалах дела, очевидно «Азовсталь». Устав тащить раненого, пограничник с товарищем бросили его на землю, после чего инспектор связался по рации со своим командиром, а получив от него добро, переключил переводчик огня автомата на одиночную стрельбу и выстрелил в голову жертве. Позже, уже будучи захваченным в плен, Алексей Лозовик на манекене в ходе следственного эксперимента, проведенного СКР, показал, что выпущенная им пуля попала пленному в район переносицы.

Учитывая требования гособвинителя из прокуратуры ДНР, суд назначил таможеннику 28 лет колонии строгого режима.

Николай Сергеев