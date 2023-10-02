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Коммерсантъ FM
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Reuters: запрет на экспорт в РФ обвалил японский рынок подержанных авто

Решение властей Японии запретить продажу большинства подержанных автомобилей в РФ затормозило темпы роста торговли, оборот которой оценивался в сумму чуть менее $2 млрд в год, передает Reuters со ссылкой на данные операций и участников рынка. Несмотря на тяжелые последствия для экономики страны, отменять введенный запрет японские власти в ближайшее время пока точно не планируют.

В начале августа правительство Японии остановило экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных, отрезав прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов. В японском правительстве пояснили, что ввели запрет по примеру других крупных стран.

Вскоре после появления информации о готовящемся введении этого запрета эксперты отметили двукратный рост ежедневных продаж японских авто в РФ. В июле нынешнего года экспорт машин из Японии в РФ увеличился на 53%.

Введенный запрет серьезный ударил по японскому бизнесу, отмечает Reuters. Собеседники агентства отмечают, что одна из компаний, занимающихся экспортом в Тояме, до запрета ежемесячно поставляла в РФ больше 6,5 тыс. автомобилей. Сейчас бизнес сократился на 70%, пришлось увольнять сотрудников. Дилер подержанных иномарок в префектуре Ниигата столкнулся с падением доли России в своем бизнесе с 50% до 20%. Количество предлагаемых подержанных автомобилей в стране выросло более чем на 20% в августе по сравнению с предыдущим годом, а средние цены упали на 7%, свидетельствуют данные автомобильного аукционного дома USS.

В японском правительстве заявили, что изучают ситуацию и готовы предоставлять пострадавшим представителям бизнеса субсидии. Также чиновники поясняют, что в настоящее время возможность отмены запрета на экспорт в Россию авто с пробегом не обсуждается.

Крупнейшие японские автопроизводители, такие как Toyota, Mazda, Nissan, Infiniti и другие, объявили о прекращении продаж и уходе с российского рынка еще в прошлом году. Большинство их активов, в том числе заводы или доли в совместных предприятиях, были проданы.

В 2022 году японские авто с пробегом стали основой экспорта из Японии в Россию, который сократился на 30%, сообщал интернет-портал Autonews.ru. По его данным, залогом высоких продаж был закон о параллельном импорте и относительно низкий курс рубля.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Банзай, покупай».

Александр Кислов

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