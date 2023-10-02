Сбербанк направил 2 млрд рублей на строительство ЖК в Екатеринбурге на ВИЗе

Сбербанк профинансировал строительство жилого квартала в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге и выделил почти 2 млрд руб. Как рассказали в пресс-службе банка, деньги направили на возведение первой очереди ЖК «Видный».

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Строительство жилого комплекса ведет застройщик «Формула строительства», ЖК строят в границах улиц Викулова — Плотников — Краснокамская – Кизеловская. Жилой квартал будет состоять из пяти домов переменной этажности и паркинга. На первом этапе построят три дома в 23, 24 и 26 этажей, на 513 квартир общей площадью более 26 тыс. кв. м. На втором этапе возведут еще два дома в 32 этажа и семимиэтажный паркинг. «Формула строительства» имеет в своем портфеле ЖК «Белорецкий», ЖК «Тихомиров» и другие.

По словам управляющего Свердловским отделением Сбербанка Владислава Шиленко, сдача объекта запланирована на конец 2025 года.

Напомним, в границах набережной Верх-Исетского пруда – ул. Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек. Участники общественных обсуждения по данному проекту, раскритиковали застройку участка возле пляжа.

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