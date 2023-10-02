Акционеры АЛРОСА утвердили дивиденды за первое полугодие по 3,77 руб. на акцию

Акционеры АЛРОСА (MOEX: ALRS) на внеочередном собрании 30 сентября утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 3,77 руб. на акцию. Общий объем выплат составит 27,77 млрд руб.

Выплатить дивиденды в таком размере рекомендовал наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 29 августа. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определят по состоянию на 18 октября.

В апреле 2022 года АЛРОСА попала в санкционный список США. Компания не стала выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, промежуточные и итоговые за 2022-й. Набсовет объяснял последнее решение желанием повысить устойчивость компании, «учитывая внешние факторы неопределенности». Дивидендная политика АЛРОСА предполагает выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.

В августе АЛРОСА опубликовала финансовую отчетность впервые с 2021 года. По итогам первого полугодия 2023 года компания сохранила выручку на уровне 187,8 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО за этот период снизилась на 35%, до 55,57 млрд руб.

Подробнее о финансовых результатах компании — в материале «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Лусине Баласян