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Коммерсантъ FM
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Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска

Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве выразила уверенность в перспективе вступления Украины в Евросоюз. По ее словам, уже совсем скоро «союз будет простираться от Лиссабона до Луганска».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ходе заседания госпожа Бербок отметила успехи Украины в реформировании Высшего совета юстиции и принятии закона о СМИ. «Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска»,— сказала глава МИД Германии (цитата по STERN). Она также отметила, что Украина ежедневно делает шаг к вступлению в ЕС, «оттесняя российские войска со своих территорий».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя эти слова, написала у себя в Telegram-канале: «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов». Луганск, как и вся Луганская народная республика, входит в состав России по итогу референдума, прошедшего в сентябре 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине предоставили статус кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи в июне текущего года отмечал, что Украина выполнила только два из семи условий для вступления — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ. По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС в октябре.

Подробнее о вступлении в Евросоюз Украины и других государств — в материале «Ъ» «Им и не снилось».

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