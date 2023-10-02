Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС отключили от сети для планового ремонта

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС накануне был отключен от сети для проведения «планово-предупредительного ремонта». Продолжительность работ составит почти два месяца. После этого энергоблок снова выведут на полную мощность, сообщили на атомной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ремонту привлечены более 1 тыс. специалистов АЭС и местного филиала «Атомэнергоремонт». Они обновят основное и вспомогательное оборудование с последующей перегрузкой топлива, а также «осуществят контроль металла реакторной установки». Планируется модернизация электротехнического оборудования, измерительных каналов температурного контроля, систем пассивного отвода тепла и так далее. В частности, будет установлен новый статор генератора, «что позволит снизить вибрацию и повысит надежность оборудования, а, значит, общий уровень безопасности АЭС».

В сентябре после планово-предупредительного ремонта был выведен на полную мощность пятый энергоблок атомной станции.

В 2030-х годах на Нововоронежской АЭС планируется остановить энергоблоки №4 и 5 (последние энергоблоки советского периода) и ввести в эксплуатацию как минимум один из двух новых мощностью 1200 МВт. В этом году стало известно, что сооружение энергоблоков №8 и №9 может стартовать «раньше первоначальных сроков», чтобы ввести их в эксплуатацию в 2032 и 2036 годах соответственно. Изначально в дорожной карте сооружения атомных энергоблоков России в 2036 году планировался пуск восьмого энергоблока. Строительство, согласно дорожной карте, предполагалось начать его в 2030 году.

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Атом подбирает параметры».

Алина Морозова

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