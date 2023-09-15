Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на полную мощность после ремонта

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (структура «Росэнергоатома») вышел на 100% мощности после окончания планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщили на атомной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Был выполнен капитальный ремонт реакторной установки энергоблока с полной выгрузкой топлива. Также был осуществлен контроль состояния металла корпуса реактора изнутри, проведено техобслуживание запорной арматуры. Модернизирована система аварийной питательной воды и узлы уплотнения на крышках люков всех четырех парогенераторов: никелевые прокладки заменены на прокладки из расширенного графита, обеспечивающие более качественное прилегание.

«В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС находятся в работе и несут нагрузку в 3719 МВт в соответствии с диспетчерским графиком»,— рассказали на атомной станции.

В 2030-х годах на Нововоронежской АЭС планируется остановить энергоблоки №4 и 5 (последние энергоблоки советского периода) и ввести в эксплуатацию как минимум один из двух новых мощностью 1200 МВт. В нынешнем году стало известно, что сооружение энергоблоков №8 и №9 может стартовать «раньше первоначальных сроков», чтобы ввести их в эксплуатацию в 2032 и 2036 годах соответственно. Изначально в дорожной карте сооружения атомных энергоблоков России в 2036 году планировался пуск восьмого энергоблока. Строительство, согласно дорожной карте, предполагалось начать в 2030 году.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Атом подбирает параметры».

Алина Морозова

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