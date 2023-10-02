Суд прекратил дело по иску главы Segezha Group к Credit Suisse на 89 млн руб.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Михаила Шамолина — президента лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH), входящего в АФК «Система» (MOEX: AFKS), к швейцарскому банку Сredit Suisse. Господин Шамолин требовал взыскать с банка 89 млн руб.

Рассмотрение дела в завершающей стадии проходило в закрытом режиме, поэтому определение суда о прекращении производства не опубликовано, следует из картотеки дел, на которую обратило внимание «Прайм».

На заседании суда в августе представитель Сredit Suisse сообщил, что стороны ведут переговоры по мирному урегулированию иска Михаила Шамолина. Банк направил его представителям проект мирового соглашения.

Как следует из определения суда, Михаил Шамолин требовал от Сredit Suisse дивиденды на сумму 89 млн руб. Выплаты по ценным бумагам каких компаний пытается взыскать господин Шамолин, в иске не уточняется. В качестве третьих лиц в иске выступают группа компаний «Сегежа» и Росбанк.

19 марта 2023 года Нацбанк Швейцарии объявил об экстренном слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние корпоративные скандалы и финансовые проблемы Credit Suisse, который показал убыток $7,9 млрд по итогам 2022 года.

Лусине Баласян