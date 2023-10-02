Рябков: США продолжит поддержку Украине, несмотря на временный бюджет

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков охарактеризовал принятие бюджета США без помощи Украине, как «шоу на публику». Он отметил, что Москва не видит в этом перспектив для налаживаний отношений с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе. Найдут они деньги»,— заявил господин Рябков в кулуарах международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

Дипломат сообщил, что у США нет никаких сдерживающих факторов. Сергей Рябов подчеркнул, что пока политика Вашингтона не поменяет свой курс, потепления отношений между Россией и США ожидать не стоит.

В США закон о финансировании Украины может быть рассмотрен Палатой представителей сегодня, 2 октября. 30 сентября спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вынес на голосование временную резолюцию о финансировании работы правительства до 17 ноября. Ее приняли несмотря на отсутствие в ней расходов на помощь Украине. Резолюцию чуть позже утвердил и Сенат, после чего документ подписал президент Джо Байден.

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