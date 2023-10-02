FT: врачи отмечают рост устойчивости к антибиотикам у украинских военных

С 2014 года специалисты отмечают рост устойчивость к антибиотикам в Западной Европе. Значительная часть антибиотикорезистентных приходится на украинцев, передает Financial Times.

По данным ВОЗ, устойчивость к антимикробным препаратам стала одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. Устойчивость к антибиотикам повышает риск смертности и увеличивает нагрузку на здравоохранение. Financial Times, опираясь на медицинскую статью, сообщает, что у украинского солдата, проходящего лечение в Германии, врачи обнаружили инфекцию устойчивую практически ко всем антибиотикам.

Журналисты FT связывают это с тем, что в условиях боевых действий отсутствует необходимая больничная инфраструктура, а также нарушены нормы гигиены. Все это приводит к быстрому распространению инфекций. На Украине не проводят полноценного скрининга заболеваний и не используют тесты для определения оптимального антибиотика. Отмечается, что самой распространенной причиной устойчивости к антибиотикам является неизбирательное использование лекарств.

В сентября министерство обороны Украины разрешило призывать ограниченно годных к военной службе. Теперь допускается воевать с бессимптомной формой ВИЧ, излеченным туберкулезом, с легкими проявлениями расстройств психики и другими заболеваниями.

Что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова