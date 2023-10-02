Сенатора США Дайанн Файнстайн сменит бывшая советница Камалы Харрис

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что освободившееся место сенатора-демократа Дайанн Файнстайн, умершей на прошлой неделе, займет Лафонза Батлер — политик, политтехнолог, бывший советник вице-президента США Камалы Харрис. Госпожа Батлер будет представлять Калифорнию в Сенате США до конца срока Дайанн Файнстайн и будет единственной чернокожей женщиной в Сенате.

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90-летняя Дайанн Файнстайн, старейший сенатор-демократ, умерла в минувший четверг после долгой болезни. О намерении назначить в Сенат США после ухода госпожи Файнстайн кого-то из чернокожих женщин-политиков губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом говорил еще в августе, и теперь он выполнил свое обещание.

44-летняя Лафонза Батлер рано проявила свои организаторские способности, буквально со студенческих лет создавая профсоюзы для представителей разных профессий. Под ее руководством были созданы профсоюзы медицинских сестер в Балтиморе и Милуоки, в Филадельфии она объединила в профсоюз и защищала интересы уборщиков, в Коннектикуте — работников больниц, в Калифорнии — социальных работников и медсестер. Кроме того, она несколько лет руководила влиятельным профсоюзом SEIU, представляющим интересы почти 2 млн работников сектора услуг в США и Канаде. Также Лафонза Батлер в течение нескольких лет входила в попечительский совет Калифорнийского университета. Она активно участвовала в предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, а на следующих выборах работала старшим советником Камалы Харрис. В числе других мест ее работы — директор по связям с общественностью Airbnb.

Алена Миклашевская