Губернатор Комарова приняла участие в запуске нового вокзала в Нягани

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в воскресенье, 1 октября, открыли новый железнодорожный вокзал. В запуске приняли участие губернатор Наталья Комарова и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

В новом здании вокзала оборудованы билетные кассы, залы ожидания, туалеты, детская игровая комната. Вокзал адаптирован для малогабаритных пассажиров. Были установлены яркие навигационные указатели и знаки, электронные табло. Здание внутри расписано по северным мотивам.

На станции Нягань обновили пассажирскую платформу, освещение, ограждение. На платформах установили погодные модули, информационные указатели, дополнительные скамейки и урны. А также благоустроили прилегающую территорию. Позже на вокзале Нягань откроют комнаты длительного отдыха, появятся автоматические камеры хранения и Wi-Fi.

«Сегодня станция Нягань — важный транспортный узел. Ежедневно его услугами пользуются около 400 человек. Проект абсолютно не типовой, он создавался под местные условия. Нам важно, чтобы комфорт и качественный сервис были доступны жителям как мегаполисов, так и небольших городов»,— отметил Павел Бурцев.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. За лето СвЖД отремонтировала более 15 пассажирских платформ. Напомним, в Музее истории, науки и техники СвЖД, а также в Музее узкоколейных железных дорог и на вокзале Екатеринбурга пройдут бесплатные экскурсии.

Полина Хабарова

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