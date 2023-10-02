Пострадавший при взрыве газа в Тобольске находится в крайне тяжелом состоянии

Мужчина, пострадавший при взрыве газа и пожаре в пятиэтажном доме в Тобольске, переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Еще двое пострадавших в результате инцидента находятся в профильном отделении Областной больницы №3 в Тобольске. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Ремезова, 3А произошел вечером 1 октября. Впоследствии начался пожар, площадь которого достигала 800 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать около 01:00 ночи. Из дома эвакуировали всех жильцов. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

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