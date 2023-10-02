Силовики возбудили уголовное дело после взрыва газа и пожара в доме в Тобольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и пожара в пятиэтажном жилом доме в Тобольске. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области уточнили, что дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Силовики осмотрят место происшествия, установят причины и обстоятельства произошедшего. Уже назначены все необходимые экспертизы.

Проверку после данного инцидента также начала прокуратура. Сотрудники ведомства также намерены установить причины пожара, а также дать оценку соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования и проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсаций. Проверка находится на контроле прокурора Тюменской области Владислава Московских.

Напомним, взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Ремезова, 3А произошел вечером 1 октября. Впоследствии начался пожар, площадь которого достигала 800 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать около 01:00 ночи. В результате инцидента в больницу доставили трех человек.

Большая часть эвакуированных жильцов дома разместилась у родственников. Все нуждающиеся во временном проживании, размещены и обеспечены всем необходимым.

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