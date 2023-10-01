В Тобольске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие

В Тобольске произошел взрыв газа на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Ремезова, 3А. Впоследствии начался пожар, который перешел на кровлю здания. Его площадь достигает 800 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что все жильцы дома эвакуированы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Максим Афанасьев Фото: telegram-канал Максим Афанасьев

Департамент здравоохранения региона сообщил, что в приемное отделение Областной больницы №3 были доставлены трое человек. Их сейчас обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что для временного пребывания жильцов дома был организован автобус. Решается вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев в 22:51 сообщил, что возгорание локализовано, спасатели проводят проливку здания. На месте более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной техники ГУ МЧС по Тюменской области.

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