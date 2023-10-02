«Строй план» займется комплексным развитием территории в курском селе за 2,7 млн рублей

Победителем четырех торгов на комплексное развитие территорий (КРТ) 3,5 тыс. кв. м в селе Заолешенка Суджанского района Курской области стало местное ООО «Строй план». Это следует из аукционной документации.

На торги выставлялись четыре земельных участка: по два площадью 900 кв. м и 800 кв. м.

Общая начальная цена аренды составляла 93,9 тыс. руб. Участки отдаются в аренду на пять лет. На каждом можно построить здание до четырех этажей. Другие строительные параметров в документации не приводятся.

На торги заявились три участника. «Строй план» поднял цену почти в 28 раз — до 2,692 млн руб. Немногим меньше предложил Юрий Солгалов (участвовал в торгах сам, по данным Rusprofile, является гендиректором и владельцем местного ООО «Универсалстройсервис») — 2,689 млн. Третий участник ООО «Спецстройсервис» Николая Самоделова и Екатерина Хмелевской был готов заплатить 213,6 тыс.

По данным Rusprofile, ООО «Строй план» зарегистрировано в Курской области в феврале 2022 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 28,4 млн руб., чистая прибыль — 316 тыс. Гендиректором и владельцем 83,33% является Николай Гребенников. Еще 16,67% принадлежит Владимиру Рудакову.

Компания получила 17 госконтрактов на 65,5 млн руб. Они касаются благоустройства территорий и ремонта различных зданий. Крупнейший контракт — на капремонт гаража-стоянки воронежского главка МВД за 7,3 млн.

О перспективном проекте КРТ в Курске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инженер" предложил курянам "термосы"».

Александр Прытков

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