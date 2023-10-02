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Коммерсантъ FM
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ГТЛК прогнозирует снижение рынка лизинга транспорта на 15% в 2024 году

Рынок лизинга в России в 2024 году упадет на 15% по всем видам транспорта, а в корпоративных сегментах сокращение может составить даже 30%, говорится в прогнозе «Государственной транспортной лизинговой компании». Среди причин падения объемов лизинга в прогнозе называется средний размер ключевой ставки и волатильность рубля.

В прогнозе ГТЛК говорится, что средний размер ключевой ставки в 12%, обозначенный ЦБ в последнем среднесрочном прогнозе вместе с волатильностью национальной валюты может привести в 2024 году к заморозке инвестиционных планов компаний и «схлопыванию» корпоративных сегментов рынка лизинга.

«В частности, это с высокой долей вероятности коснется рынка лизинга авиационного, морского и речного транспорта — ключевых для ГТЛК сегментов. Мы ожидаем снижения рынка лизинга до 15% в целом, в корпоративных сегментах — до 30%»,— говорится в прогнозе ГТЛК. В связи с этим компания не исключила пересмотр инвестиционного плана на 2024 год.

Существенное влияние на работу российского рынка лизинга «оказывает повышение ключевой ставки». В 2022 году, как отмечает ГТЛК, повышение ключевой ставки было основным фактором снижения рынка лизинга. «Так, после повышения ставки объем нового бизнеса в первом полугодии упал на 19%, в корпоративном сегменте — на 30%»,— сообщили в компании.

Лизинговые компании сильно зависят от банковского кредитования, стоимость которого чаще всего привязана именно к ключевой ставке. Соответственно, привлекать средства для их заказа на отечественных мощностях становится дороже.

«Государственная транспортная лизинговая компания» — крупнейшая лизинговая компания России. Ей управляют Минтранс и Минфин. За первое полугодие прошлого года ГТЛК получила 26,352 млрд руб. чистого убытка. За первые шесть месяцев этого года — 1,062 млрд руб. чистой прибыли.

Подробнее — в материале «Ъ» «ГТЛК готова рассчитаться».

Анастасия Ларина

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