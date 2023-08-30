Чистая прибыль ГТЛК в первом полугодии превысила 1 млрд руб. после убытка годом ранее

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль группы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО составила 1,062 млрд руб. против 26,352 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период 2022-го. Данные представлены в консолидированной отчетности ГТЛК.

Согласно отчету компании, процентные доходы ГТЛК от операций финансового лизинга сократились на 19,5% и по итогам января—июня составили 13,573 млрд руб. Доходы от операционной аренды снизились на 19%, до 26,116 млрд руб.

Сократились и показатели процентных расходов. По итогам полугодия они составили 30,238 млрд руб. (-13%). Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась в 1,6 раза, до 7,401 млрд руб.

По данным на 31 декабря 2022 года, чистые инвестиции в лизинг ГТЛК составили 285,207 млрд руб. Однако к 30 июня показатель вырос до 309,718 млрд руб. Валовые инвестиции в лизинг увеличились с 516,506 млрд до 558,279 млрд руб.

10 августа совет директоров ГТЛК одобрил выплаты по евробондам дочерних компаний для держателей с учетом прав в российских депозитариях. Первоначальная сумма оценена в 160 млрд руб. Решение не касается выпуска замещающих облигаций или пропущенных купонных платежей. Таким образом, ГТЛК стала последним российским эмитентом, который после полуторагодовой задержки начал выплаты по своим евробондам.

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