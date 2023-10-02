ООО «Ремпуть» модернизировало думпкар 7ВС-60, использовав износостойкую конструкционную сталь MAGSTRONG

Разработав новую технологию сварки, специалисты цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» заменили продольные и лобовые борта, нижнюю раму и настил пола.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

В течении года на промышленной площадке ПАО «ММК» проводились динамические (ходовые) испытания модернизированного вагона. По результатам испытаний думпкар соответствует требованиям, необходимым для перевозки горячего шлака

Транспортировку горячего шлака на данный момент выполняют вагоны производства завода «Красное Сормово», грузоподъёмность которых составляет 40 тонн. Произведённые в 30-е годы прошлого века, эти думпкары устарели как морально, так и физически. Их кузов, рама и конструкционные элементы имеют высокую степень износа и требуют повышенного внимания при обслуживании и эксплуатации.

При этом во время эксплуатации думпкары «Красное Сормово» испытывают колоссальную температурную нагрузку. Температура загружаемого шлака в вагон может достигать 400°.

Все эти факторы говорят о необходимости обновления парка думпкаров в количестве 50 единиц, и работа специалистов цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» по модернизации вагонов с использованием стали MAGSTRONG – важный шаг в этом направлении. ООО «Ремпуть» удалось повысить износостойкость и термостойкость модернизированного думпкара.

Модернизированный думпкар 7ВС-60 превосходит вагоны производства завода «Красное Сормово» по основным техническим характеристикам, таким как грузоподъёмность, коэффициент тары, а также геометрический и полезный объём при перевозке шлака.

Реализация данного проекта позволит «вдохнуть новую жизнь» в существующий парк вагонов и сократить затраты на приобретение нового специализированного подвижного состава ПАО «ММК».

ПАО «ММК»