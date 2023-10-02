Суд в Иране приговорил напавшего на посольство Азербайджана к казни

Верховный суд Ирана приговорил иранца Ясина Гусейнзаде к смертной казни за вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, передает азербайджанский государственный канал AzTV.

Теракт произошел в конце января. Был убит начальник охраны азербайджанского посольства, два человека получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил нападение и призывал к расследованию. Сотрудники посольства и члены их семей были эвакуированы в Баку. Продолжает работать генконсульство Азербайджана в Тебризе. Нападение стало причиной ухудшения отношений между Баку и Тегераном.

В апреле МИД Азербайджана объявил персонами нон грата четырех дипломатов Ирана — это произошло после нападения в Баку на депутата парламента Азербайджана, за которым, как писали азербайджанские СМИ, стоял Иран.

Леонид Уварчев